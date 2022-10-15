Виейра: «В АПЛ играют совершенно иначе, чем в Португалии»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Фабиу Виейра рассказал об особенностях игры в Английской премьер-лиге. Напомним, португалец перебрался в стан «канониров» этим летом из «Порту».

«В Премьер-лиге играют в совершенно другой футбол. В Португалии всё иначе, в Англии больше физической борьбы, поэтому над этим аспектом нужно как следует поработать. Я уже работаю над этим, честно», – цитирует Виейра Arsenal Guns.

Напомним, Виейра уже успел забить свой дебютный гол за «Арсенал» в Премьер-лиге, отличившись в выездном матче против «Брентфорда». Также на счету португальца гол и ассист в Лиге Европы.