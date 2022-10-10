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​Мартинелли: «Хочу остаться в «Арсенале»

10 Октября 2022 • 14:37 Комментировать
Лидс
...
Арсенал
16.10 16:00

Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли ответил на вопрос о своём будущем.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мартинелли близок к продлению контракта с «канонирами».

«Конечно, я хочу остаться в «Арсенале». Мы обсуждаем новый контракт, так что давайте посмотрим, что произойдёт. Но я, конечно, хочу остаться в «Арсенале», - сказал Мартинелли, чьи слова в социальных сетях приводит журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

В 11 матчах сезона 2022/2023 Габриэль Мартинелли забил 4 гола и отдал 2 результативных паса на партнёра. Действующий контракт 21-летнего бразильца рассчитан до конца июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэл Мартинелли
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