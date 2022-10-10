​Мартинелли: «Хочу остаться в «Арсенале»

Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли ответил на вопрос о своём будущем.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мартинелли близок к продлению контракта с «канонирами».

«Конечно, я хочу остаться в «Арсенале». Мы обсуждаем новый контракт, так что давайте посмотрим, что произойдёт. Но я, конечно, хочу остаться в «Арсенале», - сказал Мартинелли, чьи слова в социальных сетях приводит журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

В 11 матчах сезона 2022/2023 Габриэль Мартинелли забил 4 гола и отдал 2 результативных паса на партнёра. Действующий контракт 21-летнего бразильца рассчитан до конца июня 2024 года.