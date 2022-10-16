«Арсенал» обновил собственный рекорд в АПЛ

Лондонский «Арсенал» проводит лучший старт сезона в своей истории.

Коллектив Микеля Артеты добился минимальной победы над «Лидсом» в матче десятого тура Английской премьер-лиги, упрочив лидерство в турнирной таблице. Как отмечает Squawka, «канониры» впервые за свою 136-летнюю историю выиграли девять из десяти стартовых игр в элитном дивизионе английского футбола.

На счету «Арсенала» 27 набранных очков – открыв от идущих следом «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» составляет четыре балла.

Своё единственное поражение в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги лондонцы потерпели от «Манчестер Юнайтед», уступив со счётом 1:3 на «Олд Траффорд».