Матч между «Лидсом» и «Арсеналом» прервали из-за отключения электричества

Матч одиннадцатого тура английской Премьер-лиги между «Лидсом» и «Арсеналом» был прерван из-за причины, которая вскоре может стать тривиальной - отключение электричества. Хотя освещение в настоящий момент еще не нужно, еще не вечер, как говорится, но из-за отключения электричества на «Эллан Роад» у арбитров пропала связь с видеопомощником VAR, а в таких условиях продолжать матч нет возможности.

Следить за дальнейшими событиями поединка между «Лидсом» и лондонским «Арсеналом» в рамках одиннадцатого тура АПЛ можно в формате прямой онлайн трансляции, она доступна по ссылке на наш сайт.