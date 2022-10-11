Кин: «Арсенал» – главная угроза для «Манчестер Сити» в этом сезоне»

Знаменитый экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что главным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за титул будет «Арсенал».

Именно «канониры» возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги после девяти туров, на одно очко опережая «горожан».

«Арсенал» играет уверенно, иногда демонстрирует физическую мощь. В полузащите собраны талантливые молодые игроки, команда способна много забивать. Именно «Арсенал» на данный момент является главной угрозой для «Манчестер Сити» в чемпионате», – приводит Daily Mail заявление Кина.

16 октября лондонцы сыграют в гостях против «Лидса» в матче десятого тура АПЛ.