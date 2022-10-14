«Арсенал» не будет участвовать в гонке за Беллингемом

«Арсенал» не будет участвовать в гонке за полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство «канониров» осознаёт, что не сможет предложить высокую зарплату 19-летнему игроку, интерес к которому проявляют «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Действующее соглашение Беллингема с немецким клубом рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне талантливый хавбек провёл за «Боруссию» 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.