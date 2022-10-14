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«Арсенал» не будет участвовать в гонке за Беллингемом

14 Октября 2022 • 14:09 Комментировать
Лидс
...
Арсенал
16.10 16:00

«Арсенал» не будет участвовать в гонке за полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство «канониров» осознаёт, что не сможет предложить высокую зарплату 19-летнему игроку, интерес к которому проявляют «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Действующее соглашение Беллингема с немецким клубом рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне талантливый хавбек провёл за «Боруссию» 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.   

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон Джуд Беллингем
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