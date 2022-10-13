Артета отреагировал на критику Обамеянга

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета отреагировал на критику со стороны бывшего нападающего «канониров» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Напомним, что габонский форвард заявил, что нынешнему тренеру «Арсенала» не хватает характера для управления таким клубом. «Люди могут обсуждать то, что считают нужным», — цитирует испанского специалиста Mirror. Также Артета отметил, что на данный момент раздевалка «Арсенала» является идеальной, а у самого специалиста отличные отношения с игроками и остальным персоналом.

Лондонский клуб лидирует в таблице Английской премьер-лиги после девяти туров, набрал 24 балла.

