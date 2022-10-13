Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета отреагировал на критику Обамеянга

13 Октября 2022 • 11:32 Комментировать
Лидс
...
Арсенал
16.10 16:00

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета отреагировал на критику со стороны бывшего нападающего «канониров» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Напомним, что габонский форвард заявил, что нынешнему тренеру «Арсенала» не хватает характера для управления таким клубом. «Люди могут обсуждать то, что считают нужным», — цитирует испанского специалиста Mirror. Также Артета отметил, что на данный момент раздевалка «Арсенала» является идеальной, а у самого специалиста отличные отношения с игроками и остальным персоналом.

Лондонский клуб лидирует в таблице Английской премьер-лиги после девяти туров, набрал 24 балла.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИДС АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
12:04 · Англия. Премьер-лига
Кепа: «Поттер стартовал наилучшим образом во главе «Челси»
11:55 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Хет-трик придаст Салаху много уверенности»
11:32 · Англия. Премьер-лига
Артета отреагировал на критику Обамеянга
10:53 · Англия. Премьер-лига
Оуэн вступился за Нуньеса
10:38 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Когда Салах в форме, его невозможно остановить»
10:16 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Ливерпулю» нужны новые игроки»
10:07 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «После выездных побед мы всегда пьём пиво» 2
09:42 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли выбрал между «Арсеналом» и «Челси» 1
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» уведомил дортмундскую «Боруссию», что готов заплатить свыше 100 миллионов евро за Беллингема
12 Октября
23:59 · Англия. Премьер-лига
Байи - о Моуринью: «Его называют Особенным, и он действительно особенный»
23:32 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Брентфорда» попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»
23:07 · Англия. Премьер-лига
Кин назвал Марадону, Зидана и Роналду лучшими футболистами в истории 2
22:35 · Англия. Премьер-лига
Роналду приедет на церемонию вручения «Золотого мяча» 1
22:04 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, насколько серьёзна травма Риса Джеймса
20:41 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Ожидаю увидеть «Ливерпуль» в его лучшем виде»
Все новости
Рекомендуем