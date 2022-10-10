Переход Гакпо в «Лидс» маловероятен

Переход нападающего ПСВ Коди Гакпо в «Лидс» в данный момент маловероятен, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

Ранее сообщалось, что 23-летний голландец близок к полной договорённости о своём переходе в английский клуб. Напомним, что интерес к Гакпо также проявляют «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Саутгемптон».

Действующий контракт футболиста с нидерландским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Гакпо провёл за ПСВ 16 матчей, забив в них 13 голов и отдав 10 результативных передач. В составе национальной сборной Голландии нападающий отметился тремя забитыми мячами в девяти встречах.