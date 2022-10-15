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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Когда ты уже замолчишь?»: Джака высказался о Зинченко

15 Октября 2022 • 18:44 Комментировать
Лидс
...
Арсенал
Через 20 ч. 56 мин.

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака высказался об Александре Зинченко, пополнившем состав команды в летнее трансферное окно.

«Алекс Зинченко – забавный парень, с ним можно пошутить. Перед игрой с «Ливерпулем» у нас была командная встреча. Зинченко говорил, говорил, говорил и говорил. Поскольку он сидел сзади меня, я думал: «Когда ты уже замолчишь?» - шутит Джака.

«Он прекрасный парень, очень открытый. Такой человек нужен нашей команде», - сказал швейцарец клубной пресс-службе.

«Арсенал» является лидером чемпионата Англии на текущий момент. В воскресенье, 16 октября, «канониры» сыграют с «Лидсом».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гранит Джака Александр Зинченко
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