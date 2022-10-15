​Жезус может пропустить ещё один матч «Арсенала»

На неделе Габриэль Жезус не сыграл за «Арсенал» в матче Лиги Европы против «Будё-Глимт». Бразильский форвард имеет проблемы со здоровьем после столкновения с Аллиссоном и ван Дейком в прошлой игре Премьер-лиги против «Ливерпуля».

В воскресенье Жезус может не сыграть и против «Лидса».

«Я не знаю, сыграет ли Жезус. Очевидно, что после игры с «Ливерпулем» он испытывает некий дискомфорт. По этой причине мы не брали его в Норвегию. Посмотрим, как он будет себя чувствовать», - сказал журналистам главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

«Арсенал» на текущий момент располагается на вершине таблицы Премьер-лиги.