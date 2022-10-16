​«Лидс» и «Арсенал» продолжили матч после паузы длиной в 40 минут

Матч «Лидса» и «Арсенала» в рамках одиннадцатого тура чемпионата Англии был прерван в самом его начале. Причиной стало отключение электричества – арбитры потеряли связь со своими ассистентами у мониторов ВАР.

Пауза длилась достаточно долго, и в какой-то момент стало казаться, что игру могут перенести. Впрочем, проблемы с электроэнергией были решены. Футболисты «Лидса» и «Арсенала» возобновили борьбу после вынужденного перерыва длиной минут в 40.

Следить за развитием событий в матче Премьер-лиги между «Лидсом» и «Арсеналом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.