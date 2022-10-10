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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Арсенала»: «О борьбе за титул АПЛ пока не может идти речи»

10 Октября 2022 • 21:19 Комментировать
Лидс
...
Арсенал
16.10 16:00

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети считает, что коллектив Микеля Артеты по-прежнему нельзя называть претендентом на титул.

В воскресенье «канониры» одержали очередную важную победу в Премьер-лиге, одолев в родных стенах «Ливерпуль» (3:2), что позволило сохранить первую строчку.

«Арсенал» очень хорош на старте сезона, но разница в классе с «Манчестер Сити» всё ещё довольно велика, чтобы можно было говорить о полноценной борьбе за чемпионство, – цитирует Mirror Пети. – Но команда определённо прибавила, научилась играть в свой футбол против любых соперников, показала потрясающий настрой», – заявил знаменитый француз.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Эммануэль Пети
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