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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» обыграл «Лидс» в затянувшемся матче

16 Октября 2022 • 18:36 Комментировать (1)
Лидс
0:1
Арсенал
окончен

Неважно играющий «Лидс» дал бой лидерам Премьер-лиги из «Арсенала», не уступив сопернику практически ни в чем. Встреча была прервана в дебюте из-за неполадок со светом и связью у арбитров. Решающим моментом стала атака гостей с проникающим пасом Мартина Эдегора, Букайо Сака избавился от опеки и метко пробил в верхнюю часть ворот.

В начале второго тайма «Лидс» провел отличный отрезок, который увенчал пенальти, однако Патрик Бэмфорд не попал в створ с 11 метров.

«Канониры» победили со счетом 1:0 и на четыре очка оторвались от ближайшего конкурента.

Протокол игры  
Лидс0:1Арсенал
  35'Сака Букайо (0:1)
Мелье ИлланКристенсен РасмусКох РобинКупер ЛиамСтрёйк ПаскальАдамс ТайлерРока Марк 84' (Саммервилл Крисенсио ( 84') Ааронсон БренденХаррисон Джек 76' (Клих Матеуш ( 76') Синистерра Луис 89' (Гелхардт Джо ( 89') Морено Родриго 46' (Бэмфорд Патрик ( 46')
Запасные: Клаессон КристофферФирпо ЖуниорФур-Хьельде ЛеоГринвуд СэмЛьоренте ДиегоЭйлинг Люк
Ремсдейл АаронУайт Бен 76' (Тирни Киран ( 76') Салиба Вильям  63'Габриэль дос Сантос  90'Томиясу ТакэхироПарти ТомасДжака ГранитСака Букайо 82' (Холдинг Роб ( 82') Эдегор Мартин 73' (Виейра Фабиу ( 73') Мартинелли ГабриэлЖезус Габриэль 82' (Нкетиа Эдди ( 82')
Запасные: Нелсон РайсТёрнер МэттСедрик СоарешСамби Локонга Альберт-МбойоМаркус Аленсар
16 октября. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

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Комментарии (1)
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KentYo
16 Октября 2022 в 18:47
Ну и матч. Арсенал очень слабо сыграл. Повезло, что Сака молодец и реализовал. Нельзя так играть. Пенальти Габриел привез, судья че-то побоялся. Отскочили, но надеюсь сделают выводы, хорошо, что все хорошо закончилось.
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