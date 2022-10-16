«Арсенал» обыграл «Лидс» в затянувшемся матче

Неважно играющий «Лидс» дал бой лидерам Премьер-лиги из «Арсенала», не уступив сопернику практически ни в чем. Встреча была прервана в дебюте из-за неполадок со светом и связью у арбитров. Решающим моментом стала атака гостей с проникающим пасом Мартина Эдегора, Букайо Сака избавился от опеки и метко пробил в верхнюю часть ворот.
В начале второго тайма «Лидс» провел отличный отрезок, который увенчал пенальти, однако Патрик Бэмфорд не попал в створ с 11 метров.
«Канониры» победили со счетом 1:0 и на четыре очка оторвались от ближайшего конкурента.
Протокол игры
|35'Сака Букайо (0:1)
Мелье Иллан•Кристенсен Расмус•Кох Робин•Купер Лиам•Стрёйк Паскаль•Адамс Тайлер•Рока Марк84' (Саммервилл Крисенсио (84') •Ааронсон Бренден•Харрисон Джек76' (Клих Матеуш (76') •Синистерра Луис89' (Гелхардт Джо (89') •Морено Родриго46' (Бэмфорд Патрик (46')
Ремсдейл Аарон•Уайт Бен76' (Тирни Киран (76') •Салиба Вильям• 63'Габриэль дос Сантос• 90'Томиясу Такэхиро•Парти Томас•Джака Гранит•Сака Букайо82' (Холдинг Роб (82') •Эдегор Мартин73' (Виейра Фабиу (73') •Мартинелли Габриэл•Жезус Габриэль82' (Нкетиа Эдди (82')
16 октября. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
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