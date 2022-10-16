«Арсенал» обыграл «Лидс» в затянувшемся матче

Неважно играющий «Лидс» дал бой лидерам Премьер-лиги из «Арсенала», не уступив сопернику практически ни в чем. Встреча была прервана в дебюте из-за неполадок со светом и связью у арбитров. Решающим моментом стала атака гостей с проникающим пасом Мартина Эдегора, Букайо Сака избавился от опеки и метко пробил в верхнюю часть ворот.

В начале второго тайма «Лидс» провел отличный отрезок, который увенчал пенальти, однако Патрик Бэмфорд не попал в створ с 11 метров.

«Канониры» победили со счетом 1:0 и на четыре очка оторвались от ближайшего конкурента.