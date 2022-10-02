Лаже: «Хороший нападающий преобразит команду»

«Вулверхэмптон» потерпел очередное поражение, уступив два мяча «Вест Хэму», и после восьми матчей на счету команды только три забитых мяча и шесть очков, она опустилась на восемнадцатое место в турнирной таблице. Наставник команды Бруну Лаже прокомментировал неудачу.

- Трудно смириться с таким результатом. У нас ведь тоже были хорошие шансы. Нам нужны нападающие. Именно они могут реализовывать голевые моменты. Когда у нас есть хороший нападающий, мы становимся совсем другой командой. Диего Коста поможет нам, ему надо лишь набрать форму, - уверен Бруну Лаже, цитируемый BBC Sport.