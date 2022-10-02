Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невеш: «Наши болельщики заслуживают большего»

02 Октября 2022 • 03:46 Комментировать
Вест Хэм
2:0
Вулверхэмптон
окончен

«Вулверхэмптон» потерпел очередное поражение, уступив два мяча «Вест Хэму», и после восьми матчей на счету команды только три забитых мяча и шесть очков, она опустилась на восемнадцатое место в турнирной таблице. Капитан команды Рубен Невеш, для которого неудачный матч с «молотобойцами» оказался 150-м в АПЛ в составе «волков», прокомментировал ситуацию:

- Мы должны посмотреть честно на себя. То, что мы делаем на поле, мало для АПЛ. Недостаточно просто владеть мячом. К счастью, время меняться еще есть. Болельщики не заслуживают то, что они видят сейчас на поле в нашем исполнении, - цитирует Невеша Sky Sports. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Рубен Невеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.10  16:00 Манчестер Сити ... Манчестер Юнайтед 1.41 5.40 7.00
02.10  18:30 Лидс ... Астон Вилла 2.65 3.45 2.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Октября
03:46 · Англия. Премьер-лига
Невеш: «Наши болельщики заслуживают большего»
02:16 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Тоттенхэма» раскритиковал ван Дейка
02:03 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о несостоявшемся переходе Холанна в «Манчестер Юнайтед»
01:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Работа тен Хага – пример для всего европейского футбола»
01:22 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Для меня важен любой гол»
01:11 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Хотим обыгрывать не только топ-команды, но и всех остальных»
01 Октября
23:59 · Англия. Премьер-лига
Левандовски – второй после Холанна по голам в топ-5 лигах в нынешнем сезоне
23:40 · Англия. Премьер-лига
Рондон отказался от выгодного предложения из ОАЭ
22:56 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас назвал главное препятствие для «Арсенала» в борьбе за чемпионство
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов удовлетворить требования Шкриньяра по зарплате
21:35 · Англия. Премьер-лига
Нкунку прошёл медосмотр для «Челси», а не по личным причинам
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» выбрался из зоны вылета, переиграв аутсайдеров из «Вулверхэмптона»
21:25 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Челси» Поттер: «Мы в восторге от Галлахера»
21:07 · Англия. Премьер-лига
Диего Коста вышел на поле в матче АПЛ спустя 1960 дней отсутствия
20:38 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» установил абсолютный рекорд АПЛ
Все новости
Рекомендуем