Невеш: «Наши болельщики заслуживают большего»

«Вулверхэмптон» потерпел очередное поражение, уступив два мяча «Вест Хэму», и после восьми матчей на счету команды только три забитых мяча и шесть очков, она опустилась на восемнадцатое место в турнирной таблице. Капитан команды Рубен Невеш, для которого неудачный матч с «молотобойцами» оказался 150-м в АПЛ в составе «волков», прокомментировал ситуацию:

- Мы должны посмотреть честно на себя. То, что мы делаем на поле, мало для АПЛ. Недостаточно просто владеть мячом. К счастью, время меняться еще есть. Болельщики не заслуживают то, что они видят сейчас на поле в нашем исполнении, - цитирует Невеша Sky Sports.