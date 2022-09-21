Мёрфи: «Новички «Вест Хэма» не смогут показывать свой лучший футбол, если будут играть в оборонительной команде»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи прокомментировал выступления новичков «Вест Хэма» на старте сезона. Англичанин считает, что новобранцы «молотобойцев» не смогут раскрыть свой потенциал, если будут играть в оборонительной команде.

«Если ты подписываешь игроков уровня Корне, Скамакки и Пакета, ты должен действовать смелее. Новички не смогут раскрыть свой потенциал, если будут играть в оборонительной команде», – цитирует Мёрфи West Ham Central.

Напомним, что «Вест Хэм» потратил на трансферы более 100 миллионов евро. Команда Дэвида Мойеса смогла выиграть лишь один из 7 своих поединков в Английской премьер-лиге.