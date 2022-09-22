Ноубл – новый спортивный директор «Вест Хэма»

Бывший полузащитник лондонского «Вест Хэма» Марк Ноубл сегодня был официально назначен на роль нового спортивного директора клуба.

«Марк вступит в свою должность 2 января 2023 года. Своей работой он будет помогать главному тренеру Дэвиду Мойесу, а также работать с советом директоров», – говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, что Марк Ноубл лишь в мае 2022 года завершил профессиональную карьеру футболиста в возрасте 35 лет. Полузащитник и бывший капитан команды выступал за «молотобойцев» с сезона-2005/06.

«Вест Хэм» после 7 стартовых матчей в Английской премьер-лиге идёт в зоне вылета с 4 очками в активе.