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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ноубл – новый спортивный директор «Вест Хэма»

 
22 Сентября 2022 • 12:43 Комментировать
Вест Хэм
...
Вулверхэмптон
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01.10 19:30

Бывший полузащитник лондонского «Вест Хэма» Марк Ноубл сегодня был официально назначен на роль нового спортивного директора клуба.

«Марк вступит в свою должность 2 января 2023 года. Своей работой он будет помогать главному тренеру Дэвиду Мойесу, а также работать с советом директоров», – говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, что Марк Ноубл лишь в мае 2022 года завершил профессиональную карьеру футболиста в возрасте 35 лет. Полузащитник и бывший капитан команды выступал за «молотобойцев» с сезона-2005/06.

«Вест Хэм» после 7 стартовых матчей в Английской премьер-лиге идёт в зоне вылета с 4 очками в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Марк Ноубл
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ВЕСТ ХЭМ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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