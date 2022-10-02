Боуэн: «То, что надо»

В матче девятого тура чемпионата английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм» одержал свою вторую победу в сезоне, забив два безответных мяча в ворота «Вулверхэмптона». Первый из них записал на свой счет итальянец Джанлука Скамакка, второй - другой нападающий команды, Джаррод Боуэн. Он прокомментировал успех.

- Это именно то, что нам было нужно. Старт сезона оказался провальным. Но пауза позволила нам перегруппировать силы и манеру игры. Мы стали опаснее. Я забил свой первый гол в сезоне, и словно упала гора с плеч. Это важнейшие три очка, - цитирует Боуэна Sky Sport.

В следующем туре «Вест Хэм» встретится в домашнем матче с «Фулхэмом», эта игра состоится девятого октября.