«Вест Хэм» выбрался из зоны вылета, переиграв аутсайдеров из «Вулверхэмптона»

В очередном матче девятого тура Премьер-лиги встретились «Вест Хэм» с «Вулверхэмптоном». Игра получилась боевой с обилием моментов. Гости не уступали ни в чем, кроме главного - результативных ударах. На 29-й минуте отличился Джанлука Скамакка, а успех «молотобойцев» закрепил Джаррод Боуэн - 2:0.
Лондонцы рванули сразу на 15-е место, а вот их соперник упал в зону вылета.
Протокол игры
|(1:0) Скамакка Джанлука29'
|(2:0) Боуэн Джаррод54'
Фабьянски Лукаш•Керер Тило•Доусон Крэйг•Зума Курт•Крессуэлл Аарон• 83'Соучек Томаш•Райс Деклан• 52'Боуэн Джаррод•Пакета Лукас74' (Эмерсон Палмиери (74') •Корне Максвелл34' (Форнальс Пабло (34') •Скамакка Джанлука66' (Антонио Майкл (66')
Са Жозе•Хонни Кастро•Невеш Рубен• 14'Килман Макс•Семеду Нелсон73' (Кэмпбелл Чем (73') •Моутинью Жоау• 22'Луис Матеус II73' (Траоре Бубакар (73') •Аит-Нури Раян•Поденсе Даниэл•Гуэдеш Гонсалу58' (Коста Диего (58') •Нету Педру24' (Траоре Адама (24')
01 октября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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