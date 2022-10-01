«Вест Хэм» выбрался из зоны вылета, переиграв аутсайдеров из «Вулверхэмптона»

В очередном матче девятого тура Премьер-лиги встретились «Вест Хэм» с «Вулверхэмптоном». Игра получилась боевой с обилием моментов. Гости не уступали ни в чем, кроме главного - результативных ударах. На 29-й минуте отличился Джанлука Скамакка, а успех «молотобойцев» закрепил Джаррод Боуэн - 2:0.

Лондонцы рванули сразу на 15-е место, а вот их соперник упал в зону вылета.