На фоне слабого старта сезона Английской премьер-лиги руководство «Вест Хэма» думает о возможной смене главного тренера.

По информации The Telegraph, «молотобойцев» может покинуть Дэвид Мойес. Сообщается, что шотландскому специалисту необходимо срочно исправлять результаты клуба, начиная с предстоящего матча против «Вулверхэмптона».

Напомним, что контракт тренера с лондонским клубом истекает в 2024 году. После прихода в «Вест Хэм» Мойес смог дважды вывести клуб в еврокубки.

Текущим летом футболку «молотобойцев» примерили Эмерсон Палмьери, Тило Керер, Лукас Пакета, Максвелл Корне и Джанлука Скамакка. После семи туров у «Вест Хэма» всего четыре балла и 18-я строчка в таблице АПЛ.