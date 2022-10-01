«Вулверхэмптон» установил абсолютный рекорд АПЛ

В матче девятого тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сражается в гостях с «Вест Хэмом», и сразу для двоих игроков «волков» этот матч стал 150-м в высшей лиге английского футбола в составе клуба. Речь идёт о португальских игрока Жоау Моутинью, а также о Рубене Невеше.

А в целом, в стартовом составе «волков» вышли сразу восемь португальцев - и это абсолютный рекорд АПЛ, и не только для португальцев, но и для представителей любой национальности, за исключением, разумеется, английской.

Следить за событиями матча между «Вест Хэмом» и «Вулверхэмптоном» в рамках английской Премьер-лиги можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.