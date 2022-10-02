Скамакка: «Удивительно, я счастлив»

В матче девятого тура чемпионата английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм» одержал свою вторую победу в сезоне, забив два безответных мяча в ворота «Вулверхэмптона». Первый из них записал на свой счет итальянец Джанлука Скамакка, второй - другой нападающий команды, Джаррод Боуэн. Скамакка, забивший свой первый гол за новый клуб, заявил, что счастлив.

- Это удивительно. Нам нужна была победа. Мы очень напряженно работали. Очень рады победе. Так держать, - цитирует Скамакку Sky Sport.

В следующем туре «Вест Хэм» встретится в домашнем матче с «Фулхэмом», эта игра состоится девятого октября.