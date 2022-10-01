Моутинью и Невеш проводят свои 150-е матчи за «Вулверхэмптон»

В матче девятого тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сражается в гостях с «Вест Хэмом», и сразу для двоих игроков «волков» этот матч стал 150-м в высшей лиге английского футбола в составе клуба.

Речь идёт, во-первых, о Жоау Моутинью, а также о Рубене Невеше. Теперь они оба уступаиют лишь одну игру клубному рекорду Конора Коади, который на данный момент сыграл 151 матч в английской Премьер-лиге в футболке «волков».

Следить за событиями матча между «Вест Хэмом» и «Вулверхэмптоном» в рамках английской Премьер-лиги можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.