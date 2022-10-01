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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Моутинью и Невеш проводят свои 150-е матчи за «Вулверхэмптон»

01 Октября 2022 • 20:18 Комментировать
Вест Хэм
2:0
Вулверхэмптон
окончен

В матче девятого тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сражается в гостях с «Вест Хэмом», и сразу для двоих игроков «волков» этот матч стал 150-м в высшей лиге английского футбола в составе клуба.

Речь идёт, во-первых, о Жоау Моутинью, а также о Рубене Невеше. Теперь они оба уступаиют лишь одну игру клубному рекорду Конора Коади, который на данный момент сыграл 151 матч в английской Премьер-лиге в футболке «волков».

Следить за событиями матча между «Вест Хэмом» и «Вулверхэмптоном» в рамках английской Премьер-лиги можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Вест Хэм Жоау Моутинью Рубен Невеш
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окончен Арсенал 3:1 Тоттенхэм 2.07 3.60 3.50
окончен Кристал Пэлас 1:2 Челси 4.80 3.75 1.75
окончен Саутгемптон 1:2 Эвертон 2.30 3.30 3.20
окончен Борнмут 0:0 Брентфорд 3.20 3.50 2.20
окончен Фулхэм 1:4 Ньюкасл 2.90 3.40 2.45
окончен Ливерпуль 3:3 Брайтон 1.45 4.70 6.60
окончен Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон 1.92 3.45 4.20
02.10  16:00 Манчестер Сити ... Манчестер Юнайтед 1.41 5.40 7.00
02.10  18:30 Лидс ... Астон Вилла 2.65 3.45 2.65
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