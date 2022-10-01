Диего Коста вышел на поле в матче АПЛ спустя 1960 дней отсутствия

В матче девятого тура чемпионата английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сражается в гостях с «Вест Хэмом», и во второй половине игры на замену вышел испанский ветеран Диего Коста, который ныне выступает за «Вулверхэмптон». 33-летний футболист впервые вышел на поле в конкурентоспособном матче в нынешнем календарном году, а в игре английской Премьер-лиги Коста не выступал с мая 2017 года, то есть уже пять с половиной лет.

Следить за событиями матча между «Вест Хэмом» и «Вулверхэмптоном» в рамках английской Премьер-лиги можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.