Мойес: «Очень хорошо, всё обернулось в нашу пользу»

В матче девятого тура чемпионата английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм» одержал свою вторую победу в сезоне, забив два безответных мяча в ворота «Вулверхэмптона». Первый из них записал на свой счет итальянец Джанлука Скамакка, второй - другой нападающий команды, Джаррод Боуэн. Шотландский наставник Дэвид Мойес прокомментировал успех своих подопечных:

- Очень хорошо. Нам не всегда везло, иногда проигрывали из-за спорных решений. Сегодня все было в нашу пользу, хотя сыграли мы не так хорошо, как в иных матчах, которые мы проиграли. Скамакка отлично сыграл, но он пока не готов к нагрузкам АПЛ, поэтому я заменил его. Мы очень довольны им, - цитирует Мойеса Sky Sport.

В следующем туре «Вест Хэм» встретится в домашнем матче с «Фулхэмом», эта игра состоится девятого октября.