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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сульшер может возглавить «Вулверхэмптон»

03 Октября 2022 • 22:44 Комментировать
Вест Хэм
2:0
Вулверхэмптон
окончен

Уле Гуннар Сульшер входит в число претендентов на пост главного тренера «Вулверхэмптона».

По информации Birmingham Mail, бывший наставник «Манчестер Юнайтед» не является самым приоритетным вариантом на фоне португальских специалистов. Фаворитами на назначение в клуб Английской премьер-лиги считаются Карлос Карвалал, Педру Мартинш. Ещё одним претендентом называют наставника «Селтика» Анте Постекоглу. 

Напомним, что ранее руководство «волков» объявило об отставке Бруну Лаже, который в последних 15 матчах в рамках АПЛ одержал лишь одну победу. Сульшер может прервать серию португальских тренеров «Вулверхэмптона», поскольку до Лаже коллективом руководил Нуну Эшпириту Санту.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Карлос Карвалал Уле Гуннар Сульшер Анте Постекоглу Педру Мартинш
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