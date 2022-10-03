Сульшер может возглавить «Вулверхэмптон»

Уле Гуннар Сульшер входит в число претендентов на пост главного тренера «Вулверхэмптона».

По информации Birmingham Mail, бывший наставник «Манчестер Юнайтед» не является самым приоритетным вариантом на фоне португальских специалистов. Фаворитами на назначение в клуб Английской премьер-лиги считаются Карлос Карвалал, Педру Мартинш. Ещё одним претендентом называют наставника «Селтика» Анте Постекоглу.

Напомним, что ранее руководство «волков» объявило об отставке Бруну Лаже, который в последних 15 матчах в рамках АПЛ одержал лишь одну победу. Сульшер может прервать серию португальских тренеров «Вулверхэмптона», поскольку до Лаже коллективом руководил Нуну Эшпириту Санту.

