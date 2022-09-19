В «Вест Хэме» растёт уверенность, что Агер дебютирует за клуб до чемпионата мира

В стане лондонского «Вест Хэма» растёт уверенность, что центральный защитник Наиф Агер сможет дебютировать за команду до старта чемпионата мира в Катаре, где его сборная Марокко сыграет в одной группе с Канадой, Бельгией и Хорватией.

Напомним, что 18 июля Агер получил травму лодыжки, из-за которой к сегодняшнему дню пропустил уже 12 матчей «Вест Хэма» во всех турнирах. По информации от West Ham Way, марокканец должен успеть дебютировать за «молотобойцев» до начала чемпионата мира.

За трансфер 26-летнего Агера «Вест Хэм» выложил «Ренну» целых 35 миллионов евро. За 91 матч в Лиге 1 Наиф за всю карьеру забил 9 голов и отдал 4 ассиста.