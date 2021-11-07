Конте: «Увидел у моих игроков сердце, страсть, волю к борьбе, желание жертвовать собой»

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте извлёк для себя положительные моменты в ничейном матче с «Эвертоном (0:0).

- Сегодня я увидел у моих игроков сердце, страсть, волю к борьбе, желание жертвовать собой, понимание того, что команда оказалась в сложной ситуации, - приводит слова Антонио Конте ВВС. - Увидев это, я становлюсь еще более уверенным в будущем. Порой обучаешь футболистов тактическим нюансам и физическим аспектам, но сердце и страсть у тебя либо есть, либо нет. Мои футболисты показали, что они в хорошей форме, это хорошая отправная точка.

После 11 туров «шпоры» идут на девятом месте.