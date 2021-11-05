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​Конте: Дайте мне время

05 Ноября 2021 • 18:44 Комментировать (1)
Эвертон
...
Тоттенхэм
2.95 3.35 2.45
07.11 17:00

Новоиспечённый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сразу включился в работу с командой. В пятницу он даже опоздал на пресс-конференцию. Журналистам сообщили, что связано это с продолжающейся тренировкой команды. Придя в зал, итальянец дал комментарий.

- Нам нужно время, чтобы улучшить эту команду. Нам нужно стать лучше технически и физически. В условиях дефицита времени это сложно, - сказал Конте.

- Мне нужно время, чтобы изменить что-то на поле. Снаружи ситуация фантастическая, но в игре команды мы должны многое изменить. За короткое время всё не исправить, - отметил итальянец.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Juve96
05 Ноября 2021 в 19:24
Подсудимый сказал - я исправлюсь, дайте срок. И судья пошёл ему на встречу
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