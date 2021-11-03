Несмотря на то, что зимой «Тоттенхэм» и новоиспеченный главный тренер команды Антонио Конте не собираются приглашать новых игроков, клуб уже начинает строить планы на летнее трансферное окно.

Так, одной из главных целей лондонцев на рынке будет защитник «Интера» Стефан де Врей, с которым итальянский специалист работал в последние годы в Серии А. Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, миланцы готовы расстаться с футболистом, потому что у того истекает срок действия контракта в середине 2023 года.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают возможный переход 29-летнего голландца в 50 миллионов евро. В текущем розыгрыше внутреннего первенства де Врей успел принять участие в десяти матчах, сыграв в общей сложности 866 минут.