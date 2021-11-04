Бергоми: «Если Конте выиграет трофей в «Тоттенхэме», это будет его самое большое достижение в карьере»

Бывший футболист миланского «Интера» и сборной Италии Джузеппе Бергоми прокомментировал назначение Антонио Конте на должность главного тренера «Тоттенхэма». Экс-игрок «скуадры адзурры» считает, что итальянский специалист решился на свой самый отважный шаг в карьере.

По словам Бергоми, Конте еще нигде не было так трудно работать, как это будет в Лондоне. «Если он выиграет трофей в «Тоттенхэме», это будет его самое большое достижение в карьере. Такое чувство, что «шпоры» нигде не побеждали целую вечность», - сказал эксперт в интервью Sky Italia.

Напомним, что Конте уже приступил к работе с командой, а на этих выходных ему предстоит дебютировать на этом посту в АПЛ матчем против «Эвертона».