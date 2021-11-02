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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Тоттенхэм» уже 5000 дней без трофеев

02 Ноября 2021 • 12:14 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
2.65 3.20 2.75
07.11 17:00

Ровно 5000 дней назад «Тоттенхэм» в последний раз выигрывал трофей. 24 февраля 2008 года «шпоры» обыграли соседей из «Челси» в финальном матче Кубка английской лиги. С тех пор «Тоттенхэм» не пополнял свой клубный музей, из-за чего часто сталкивался с «уколами» в свой адрес.

Напомним, что в понедельник «Тоттенхэм» отправил в отставку Нуну Эшпириту, принявшего команду летом. Ожидается, что главным тренером команды станет Антонио Конте. Итальянец постарается привести «шпор» к долгожданным трофеям.

В четверг, 4 ноября, «Тоттенхэм» сыграет против «Витесса» в четвёртом туре Лиги конференций.  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм
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