Бербатов: «Если Конте возглавит «Тоттенхэм», Кейн преобразится»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Болгарии Димитар Бербатов считает, что при Антонио Конте у лондонского клуба будет шанс взобраться на вершину английского футбола. Напомним, что итальянец уже находится в столице Великобритании, а в скором времени клуб может официально объявить о сотрудничестве.

Бербатов полагает, что под руководством Конте заново раскроется и Гарри Кейн, неудачно начавший новый розыгрыш АПЛ. Болгарин отметил умение экс-тренера «Интера» работать с забивными форвардами.

«Конте преобразит Кейна, я в этом не сомневаюсь. Должна повториться история, как с Ромелу Лукаку. Он знает, как найти подход к футболистам высочайшего класа». – сказал Бербатов в интервью Betfair.