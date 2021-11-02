Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 180 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бербатов: «Если Конте возглавит «Тоттенхэм», Кейн преобразится»

02 Ноября 2021 • 00:51 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
2.65 3.20 2.75
07.11 17:00

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Болгарии Димитар Бербатов считает, что при Антонио Конте у лондонского клуба будет шанс взобраться на вершину английского футбола. Напомним, что итальянец уже находится в столице Великобритании, а в скором времени клуб может официально объявить о сотрудничестве.

Бербатов полагает, что под руководством Конте заново раскроется и Гарри Кейн, неудачно начавший новый розыгрыш АПЛ. Болгарин отметил умение экс-тренера «Интера» работать с забивными форвардами.

«Конте преобразит Кейна, я в этом не сомневаюсь. Должна повториться история, как с Ромелу Лукаку. Он знает, как найти подход к футболистам высочайшего класа». – сказал Бербатов в интервью Betfair.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Димитар Бербатов Антонио Конте Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Вулверхэмптон 2:1 Эвертон
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Ноября
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» по делу переиграл «Эвертон»
00:51 · Англия. Премьер-лига
Бербатов: «Если Конте возглавит «Тоттенхэм», Кейн преобразится»
01 Ноября
22:51 · Англия. Премьер-лига
Брозовичем заинтересовались «МЮ» и «Тоттенхэм» слухи
22:14 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов дать Конте 100 миллионов евро на трансферы 1
21:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в португальском чемпионате слухи
21:14 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Ньюкасла» намерены переманить к себе Эмери слухи
20:28 · Англия. Премьер-лига
Фонсека – запасной вариант «Тоттенхэма» слухи
18:39 · Англия. Премьер-лига
«Продолжайте»: Сульшер признался, что любит слышать критику в свой адрес
17:58 · Англия. Премьер-лига
Эшпириту Санту получит многомиллионную неустойку за увольнение из «Тоттенхэма»
16:29 · Англия. Премьер-лига
Конте готовится к рейсу на Лондон для подписания контракта с «Тоттенхэмом» 4
13:13 · Англия. Премьер-лига
Эшпириту Санту уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма» 1 официально
10:53 · Англия. Премьер-лига
Конте выдвинул условия «Тоттенхэму» 3
08:56 · Англия. Премьер-лига
Конте готов отказать «Тоттенхэму» ради «Манчестер Юнайтед»
08:11 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек может продолжить карьеру в гранде Ла Лиги
00:49 · Англия. Премьер-лига
Мойес недоволен игрой «Вест Хэма», разгромившего «Астон Виллу» 1
Все новости
Рекомендуем