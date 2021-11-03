Как «Тоттенхэм» постарается выиграть первый чемпионский титул за 60 лет

Антонио Конте возглавил «Тоттенхэм», и это может означать только одно. «Шпоры» ставят себе цель выиграть Премьер-лигу и дали итальянцу серьёзные гарантии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, что будет с «Тоттенхэмом» в ближайшее время.

«Тоттенхэм» дважды в своей истории выигрывал чемпионат Англии – в сезонах 1950/51 и 1960/61. После этого «шпоры» выигрывали Кубок обладателей кубков, дважды брали Кубок УЕФА и даже добрались до финала Лиги чемпионов. Однако чемпионского титула у них не было вот уже 60 с лишним лет, но уже в следующем сезоне это может измениться.

Антонио Конте славится тем, что умеет быстро строить чемпионские команды. Он лихо вернул скудетто «Ювентусу», выиграл Премьер-лигу с «Челси», а потом добился подобного успеха с «Интером». При этом Конте также быстро рушил всё и вся внутри клуба и проваливался на европейской арене, но это другой разговор. Итальянский специалист прекрасно умеет выстраивать команду, заточенную на победу в национальном чемпионате в короткой перспективе.

Для завоевания чемпионского титула Конте всегда требует от руководства клуба серьёзных инвестиций в состав. Таким образом, в ближайшее время можно ждать, что «Тоттенхэм» наконец-то ввяжется в гонку вооружений и начнёт активно тратить. Уже сообщалось, что только в январе лондонцы могут инвестировать в новичков до 100 миллионов евро. По нынешним меркам сумма вроде и не очень большая, с другой стороны, в эпоху коронакризиса и не маленькая.

Контракт Конте рассчитан до конца следующего сезона. Это сам по себе интересный момент. С одной стороны, можно это объяснить тем, что в «Тоттенхэме» знают склочный характер специалиста и не захотели связывать себя длительными отношениями. С другой стороны, кажется, что в этих переговорах с позиции силы скорее мог выступать Конте. И в этом случае такой срок можно объяснить тем, что сам тренер хочет проверить, насколько амбиции «шпор» серьёзные. Конте едва ли желает оказаться в ситуации Гарри Кейна, которого «Тоттенхэм» просто не отпустил, потребовав исполнять условия контракта.

В приходе Конте интересен ещё один момент. Когда прошлым летом «Тоттенхэм» искал тренера, сообщалось, что клуб уже обращался к итальянскому специалисту, но не договорился. В итоге лондонцы наняли Нуну Эшпириту Санту, провели слабую трансферную кампанию и вяло начали сезон. Теперь же «шпоры» согласились сделать Конте вторым высокооплачиваемым тренером Премьер-лиги после Пепа Гвардиолы. Этот шаг выглядит так, будто в «Тоттенхэме» решили, что за чемпионский титул можно бороться, только инвестировав кучу денег. Леви будто разбил свою кубышку, пустившись во все тяжкие.

С другой стороны, ни Конте, ни даже активная трансферная политика не гарантируют «Тоттенхэму» успеха в следующем сезоне. Всё-таки в Англии очень серьёзная конкуренция и слишком много претендентов на победу. Однако тем интереснее будет следить за борьбой в следующем сезоне. Руководство «Тоттенхэма» ставит очень многое на кон. И речь не столько о деньгах, сколько о существовавшей философии сделать топ-клуб без больших трат. Теперь без трат не обойтись, иначе не было смысла звать Конте. А вот будет ли успех?

Андрей Центров