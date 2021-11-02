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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Конте стал главным тренером «Тоттенхэма» официально

02 Ноября 2021 • 15:04 Комментировать (6)
Эвертон
...
Тоттенхэм
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07.11 17:00

«Тоттенхэм» посредством своего официального сайта объявил о назначении Антонио Конте на должность главного тренера команды. Лондонский клуб подписал с итальянским тренером контракт, рассчитанный до конца сезона 2022/2023 с возможностью пролонгации.

В Англии Антонио Конте ранее работал с «Челси». За два сезона итальянец привёл «пенсионеров» к титулу Премьер-лиги и Кубку Англии.

Последним местом работы Антонио Конте был «Интер». В прошлом сезоне под руководством Конте «нерадзурри» стали чемпионами Италии. Впрочем, тренер ушёл из клуба из-за разногласий с его руководителями.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Милка
02 Ноября 2021 в 16:19
По пути Особенного?
Don sangre
02 Ноября 2021 в 16:05
Конте любит видимо вызовы для себя находить! Что ж посмотрим!
Spirit
02 Ноября 2021 в 15:40
Никто не смог Тоттенхэму выиграть титул и Конте не сможет!
Slain
02 Ноября 2021 в 15:29
Удивил Конте, я уж думал не пойдет в клуб с ограниченными ресурсами.
Spirit
02 Ноября 2021 в 15:40
видать отличный личный контракт, другого объяснения нет!
Misha_diablo_football
02 Ноября 2021 в 15:25
Пожелаем удачи и новых успехов Антохе...
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