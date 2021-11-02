«Тоттенхэм» посредством своего официального сайта объявил о назначении Антонио Конте на должность главного тренера команды. Лондонский клуб подписал с итальянским тренером контракт, рассчитанный до конца сезона 2022/2023 с возможностью пролонгации.

В Англии Антонио Конте ранее работал с «Челси». За два сезона итальянец привёл «пенсионеров» к титулу Премьер-лиги и Кубку Англии.

Последним местом работы Антонио Конте был «Интер». В прошлом сезоне под руководством Конте «нерадзурри» стали чемпионами Италии. Впрочем, тренер ушёл из клуба из-за разногласий с его руководителями.