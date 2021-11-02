Кто возглавит «Тоттенхэм»?

Руководство «Тоттенхэма» не стало долго терпеть Нуну Эшпириту Санту и уже спустя пару месяцев вновь ищет нового главного тренера. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто может принять «шпор».

«Тоттенхэм», конечно, странно начал сезон в Премьер-лиге. Команда успела 5 раз выиграть и столько же раз проиграть. Удивительно, но был повержен, например, «Манчестер Сити» в первом туре. Правда, в целом против команд топ-уровня «шпоры» выглядели плохо, проиграв «Челси», «Арсеналу», «МЮ» и «Вест Хэму».

Откровенно говоря, увольнение Нуну напрашивалось изначально. «Тоттенхэм» ещё по ходу прошлого сезона уволил Жозе Моуринью, назначив Райана Мейсона исполнять обязанности. Хотя у «шпор» было много времени, чтобы найти замену, руководство клуба почему-то не справилось с этой задачей, несмотря даже на всю чехарду с наставниками, которая творилась летом в Европе.

«Тоттенхэм» не смог заполучить Антонио Конте, потом почему-то отказался от Дженнаро Гаттузо, а когда осмотрелся вокруг, оказалось, что кроме Нуну назначать-то особо и некого. Португалец выглядел не самым плохим вариантом, у него была история успеха с «Вулверхэмптоном» в Премьер-лиге. И всё же Санту не был главным выбором для боссов «Тоттенхэма», так что он мог сохранить свой пост только в случае, если бы у него сразу пошло. Этого не случилось, и «шпоры» его уволили.

Возможно, за увольнением Санту стоит ещё один момент – быстрее ввязаться в гонку за новым тренером. Дело в том, что в ближайшее время спрос на новых наставников вновь будет зашкаливать. «Ньюкасл» строит новый проект, которому будет необходим специалист. «МЮ» лихорадит, и под Сульшером шатается кресло. «Барселона» пока не назначила Хави, так что может на кого-то переключиться. Аллегри в «Ювентусе» не блещет, а в Париже критикуют Почеттино.

«Тоттенхэм» на фоне этих клубов не выглядит выгодным работодателем, но может выиграть за счёт оперативности. Сейчас уже пишут, что для «шпор» приоритетным вариантом является Конте, которого связывают и с «Ньюкаслом», и с «МЮ». Первые пока только строят проект, вторые пока дают шансы Сульшеру. Насколько реально увидеть Конте в «Тоттенхэме»? На самом деле, вопрос в том, сколько руководство лондонцев готово потратить на трансферы. Если «Тоттенхэм» готов серьёзно раскошелиться, покупать дорогих футболистов, то убедить Конте реально. Если же «шпоры» не хотят ввязываться в борьбу банковских счетов, то итальянец в этом клубе не окажется.

Если дальше смотреть на список свободных тренеров (а вряд ли кого-то удастся вытянуть из клуба), то болельщикам «Тоттенхэма» хочется помечтать о Зинедине Зидане. Однако приход француза кажется нереальным: он не пойдет в середине сезона, да и кажется, что он будет ждать более статусного проекта. Не зря его уже сейчас называют вероятным следующим наставником «ПСЖ».

Скорее вариантом В для руководства «Тоттенхэма» может стать Фрэнк Лэмпард. Его не стоит сбрасывать со счетов, хотя пока его фамилия не значится на передовицах газет. Англичанин неплохо себя показал в «Челси» как раз в ситуации, когда надо было давать результат без больших трансферов. Вполне себе вариант для «Тоттенхэма», который не любит тратить. Дальше можно вспомнить и Паулу Фонсеку, и других.

Тем не менее вопрос о новом тренере – это, скорее, вопрос стратегии «Тоттенхэма» на ближайшее время. Руководство «шпор» хочет видеть клуб на топ-уровне, но пока не хочет тратить на уровне таких команд. Сейчас выбор состоит либо в том, чтобы продолжить идти по этому пути и надеяться на гений тренера, скаутов, своей школы. Либо согласиться участвовать в «гонке вооружений» и отвалить кучу денег Конте, закупиться в трансферное окно и одарить того же Кейна сумасшедшим контрактом.

Андрей Центров