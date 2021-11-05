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​Кейн: «Надеемся, что Конте выведет «Тоттенхэм» на новый уровень»

05 Ноября 2021 • 16:24 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
2.95 3.35 2.45
07.11 17:00

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался о назначении главным тренером команды Антонио Конте.

«Резюме Конте говорит само за себя. Все знают, как многого он добился как тренер. Он будет работать изо всех сил, чтобы сделать нас лучше. Мы должны принять это и учиться, делая больше на поле, на тренировках и в жизни.

Конте – фантастический тренер. В последние годы мы находились не на том уровне, которого желали достичь. Надеемся, что Конте поможет нам исправить ситуацию.  

Конте нечего доказывать. Он добивался больших успехов с большими командами. Теперь у нас, игроков, не может быть никаких оправданий», - сказал Кейн Evening Standard.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Гарри Кейн
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