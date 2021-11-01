Недавно стало известно, что Антонио Конте уже прибыл в Лондон на переговоры с «Тоттенхэмом» - лондонцы видят в нем преемника Нуну Эшпириту Санту на должность главного тренера команды, которая стала вакантной после увольнения португальского специалиста.

Однако, руководство «шпор» решило перестраховаться, если вдруг назначение итальянца в последний момент сорвется. По информации британского издания The Mirror, представители клуба контактировали с Паулу Фонсекой, которого ранее местная пресса сватала в «Ньюкасл».

К слову, летом экс-наставник «Ромы» и донецкого «Шахтёра» уже мог оказаться в «Тоттенхэме», но у него не сошлись взгляды с новым спортивным директором.