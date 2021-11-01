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Фонсека – запасной вариант «Тоттенхэма» слухи

01 Ноября 2021 • 20:28 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
2.65 3.20 2.75
07.11 17:00

Недавно стало известно, что Антонио Конте уже прибыл в Лондон на переговоры с «Тоттенхэмом» - лондонцы видят в нем преемника Нуну Эшпириту Санту на должность главного тренера команды, которая стала вакантной после увольнения португальского специалиста.

Однако, руководство «шпор» решило перестраховаться, если вдруг назначение итальянца в последний момент сорвется. По информации британского издания The Mirror, представители клуба контактировали с Паулу Фонсекой, которого ранее местная пресса сватала в «Ньюкасл».

К слову, летом экс-наставник «Ромы» и донецкого «Шахтёра» уже мог оказаться в «Тоттенхэме», но у него не сошлись взгляды с новым спортивным директором.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Паулу Фонсека
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