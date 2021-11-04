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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» не хочет отпускать своих игроков к Конте в «Тоттенхэм» слухи

04 Ноября 2021 • 21:44 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
2.85 3.35 2.50
07.11 17:00

На днях было официально объявлено о назначении на должность главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте. Британская пресса тут же разузнала о планах клуба и итальянского специалиста на ближайшее трансферное окно, сообщив, что лондонцам интересны два игрока «Интера».

По предварительной информации, Конте попросил руководство «шпор» оформить сделки по защитнику Алессандро Бастони и хавбеку Николо Барелле, с которыми он работал в прошлом сезоне. Однако, «Интер» намерен заблокировать какие-либо переговоры по этим футболистам, уверяет издание Calciomercato.

К слову, Барелла уже в ближайшее время должен поставить свою подпись под новым соглашением с «Интером», отвергнув до этого первоначальное предложение от «Ливерпуля» неделями ранее.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Антонио Конте Алессандро Бастони Николо Барелла
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