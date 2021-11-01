Эшпириту Санту получит многомиллионную неустойку за увольнение из «Тоттенхэма»

Лондонский «Тоттенхэм» уволил с поста главного тренера команды португальца Нуну Эшпириту Санту за неудовлетворительные результаты. Не помешало даже принятию такого решения крупная неустойка, которую «Тоттенхэм» теперь обязан выплатить Эшпириту Санту.

Как сообщает The Sun, португальский тренер получит от лондонского клуба 14 миллионов фунтов стерлингов (более 16,5 млн евро). Бесплатно с португальцем клуб мог расстаться только в конце сезона, если бы «Тоттенхэм» не попал в топ-6 по итогам чемпионата английской Премьер-лиги.

В минувшие выходные «Тоттенхэм» проиграл на своём поле «Манчестер Юнайтед» с крупным счётом 0:3, опустившись на восьмое место в турнирной таблице. Новым главным тренером «шпор» может стать Антонио Конте, который требует зарплату в размере 15 миллионов евро за сезон.