​Конте объяснил, почему не возглавил «Тоттенхэм» летом

Во вторник «Тоттенхэм» объявил о назначении Антонио Конте на должность главного тренера команды. Давая свой первый комментарий в новом клубе, итальянский специалист выразил радость от возвращения к работе в клубе, имеющем амбиции выйти на ведущие роли в английском футболе. Конте отметил, что «Тоттенхэм» имеет современную инфраструктуру и один из лучших в мире стадионов.

Также Антонио Конте объяснил, почему не возглавил «Тоттенхэм» минувшим летом, хотя переговоры велись.

- Наш союз летом не состоялся, потому что я только ушёл из «Интера» и эмоционально был слишком связан с окончанием прошлого сезона. Я чувствовал, что это было неподходящее время для возвращения к работе, - приводит слова Конте пресс-служба «Тоттенхэма».