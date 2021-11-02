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​Конте объяснил, почему не возглавил «Тоттенхэм» летом

02 Ноября 2021 • 15:40 Комментировать (2)
Эвертон
...
Тоттенхэм
2.65 3.20 2.75
07.11 17:00

Во вторник «Тоттенхэм» объявил о назначении Антонио Конте на должность главного тренера команды. Давая свой первый комментарий в новом клубе, итальянский специалист выразил радость от возвращения к работе в клубе, имеющем амбиции выйти на ведущие роли в английском футболе. Конте отметил, что «Тоттенхэм» имеет современную инфраструктуру и один из лучших в мире стадионов.

Также Антонио Конте объяснил, почему не возглавил «Тоттенхэм» минувшим летом, хотя переговоры велись.

- Наш союз летом не состоялся, потому что я только ушёл из «Интера» и эмоционально был слишком связан с окончанием прошлого сезона. Я чувствовал, что это было неподходящее время для возвращения к работе, - приводит слова Конте пресс-служба «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Соломон
02 Ноября 2021 в 16:41
Эх, Тоша, эмоциональный ты наш, зря не посмотрел фильмец "Залечь на дно в Брюгге", там вся история легендарного Тотенхема уместилась в одной маленькой , но ёмкой по смыслу фразе: "Говном ты не был, но и до вершин не добрался… Как «Тоттенхэм»".Но верю Антоша, что шороху ты сможешь навести, если конечно главный скупердяй поможет.
Promt Roman
02 Ноября 2021 в 15:45
Потому что деняк мало давали. Ща до 15млн увеличили, и сразу согласился.
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