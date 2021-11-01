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«Тоттенхэм» готов дать Конте 100 миллионов евро на трансферы

01 Ноября 2021 • 22:14 Комментировать (1)
Эвертон
...
Тоттенхэм
2.65 3.20 2.75
07.11 17:00

По всей видимости, назначение Антонио Конте на пост главного тренера «Тоттенхэма» остается лишь вопросом времени. Примечательно, что в беседе с президентом клуба итальянец даже успел обговорить будущую трансферную кампанию.

По крайне мере, такой информацией поделилось итальянское издание Calciomercato. Согласно источнику, владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви одобрил запрос Конте выделить на трансферы около 100 миллионов евро.

К слову, известный журналист Фабрицио Романо у себя в «Твиттере» написал, что сторонам осталось лишь уладить мелкие детали, после чего итальянец поставит свою подпись под трудовым договором со «шпорами». Контракт Конте будет рассчитан до середины 2023 года, а его зарплата составит 13,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
01 Ноября 2021 в 23:09
Опять Леви жмотится. По нынешним временам на эти деньги можно купить .75 Погбы.
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