Сульшер: «Нам нужно усилить команду, чтобы бороться с «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Лестера» (1:2).

«Нам пришлось внести изменения, потому что невозможно играть одним составом четыре матча за семь дней, это просто недопустимо. Мне понравилось, как команда действовала после пропущенного гола, я увидел несколько очень хороших вещей.

Чемпионство «Манчестер Сити»? Нам нужно усилить команду, чтобы бороться с ними. Поздравляю их, они провели фантастический сезон», - цитирует Сульшера BT Sport.

«Манчестер Юнайтед» расположился на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.