​«Манчестер Юнайтед» обсудит продление контракта с Фернандешем

«Манчестер Юнайтед» встретится с представителями полузащитника Бруну Фернандеша перед стартом чемпионата Европы. Как сообщает The Sun, клуб намерен обсудить продление контракта, предлагая повышение оклада вдвое – до 200 тысяч фунтов (230 тысяч евро) в неделю.

Отмечается, что для Бруну Фернандеша важным моментом являются планы «Манчестер Юнайтед» на будущее. Футболист хотел бы обсудить эти вопросы с клубом.

Бруну Фернандеш играет за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. В 75 матчах за клуб португальский полузащитник записал на свой счёт 38 голов и 25 голевых передач на партнёров.