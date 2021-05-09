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​«Манчестер Юнайтед» обсудит продление контракта с Фернандешем

09 Мая 2021, 10:38,

«Манчестер Юнайтед» встретится с представителями полузащитника Бруну Фернандеша перед стартом чемпионата Европы. Как сообщает The Sun, клуб намерен обсудить продление контракта, предлагая повышение оклада вдвое – до 200 тысяч фунтов (230 тысяч евро) в неделю.

Отмечается, что для Бруну Фернандеша важным моментом являются планы «Манчестер Юнайтед» на будущее. Футболист хотел бы обсудить эти вопросы с клубом.

Бруну Фернандеш играет за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. В 75 матчах за клуб португальский полузащитник записал на свой счёт 38 голов и 25 голевых передач на партнёров. 


Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Бруну Фернандеш
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