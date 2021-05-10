Ндиди поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Лестера» Уилфред Ндиди поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Юнайтед».

«Это будет сложная игра. Да, в прошлом матче мы выбили их из Кубка Англии, но сейчас всё будет по-другому. У них действительно сильная команда с игроками высочайшего уровня. Они здорово выступают в Лиге Европы и, конечно же, хотят забраться как можно выше в английской Премьер-лиге. Но мы должны отдать все силы на поле, чтобы победить. Для нас важно каждое очко», - цитирует Ндиди пресс-служба «Лестера».

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Лестер» состоится завтра, 11 мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.