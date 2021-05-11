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«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы

11 Мая 2021, 21:53,

В рамках 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал «Лестер».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер
    10' Томас Люк (0:1)
(1:1) Гринвуд Мэйсон 15'    
    66' Сёюнджю Чаглар (1:2)
Де Хеа Давид Уильямс Брендон Байи Эрик Туанзебе Аксел Теллес Алекс Ван де Бек Донни Матич Неманья Диалло Амад   79' (Фернандеш Бруну (   79') Мата Хуан Эланга Энтони   66' (Рэшфорд Маркус (   66') Гринвуд Мэйсон   66' (Кавани Эдинсон (   66')
Запасные: Линделоф Виктор Уан-Биссака Аарон Шоу Люк Погба Поль Мактоминай Скотт Хендерсон Дин
Шмейхель Каспер Кастань Тимоти Фофана Уэсли Сёюнджю Чаглар Олбрайтон Марк Тилеманс Юри Ндиди Уилфред Томас Люк Перес Айосе   65' (Мэддисон Джеймс (   65') Ихеаначо Келечи Варди Джейми   80' (Чодури Хамза (   80')
Запасные: Амарти Даниэль Фухс Кристиан Прат Деннис Рикарду Перейра II Менди Нампалис Уорд Дэнни II
11 мая. Стадион "Олд Траффорд".

 

«Красные дьяволы» продолжают одну из самых «диких» серий современного футбола. Этот сезон с коронавирусом, постоянными переносами и другими проблемами, конечно, наворотил многого, но три матча за пять (!) дней, такого в современном футболе ещё не было. А теперь будет. «Манчестер Юнайтед» находится в середине серии. Девятого мая «дьяволы» одержали волевую победу над «Виллой», а уже 11-го принимали «Лестер».

Команда Брендана Роджерса в последние недели буксовала. Ничья с «Саутгемптоном» и 2:4 от «Ньюкасла» уронили «Лестер» на четвёртое место, но пока что «лисы» уверенно сохраняют путёвку в Лигу чемпионов на следующий год. А «Манчестер Юнайтед» сохранял даже теоретические шансы на золото АПЛ. Правда, в случае победы «Лестер» их разрушал и короновал «Манчестер Сити».

Embed from Getty Images

С первых же минут «лисы» начали работать в этом направлении, раскатывая резервный состав «МЮ». И уже на 10-й минуте матча Давид де Хеа пропустил. Дебютный гол в АПЛ забил Люк Томас. Наступление начал Ндиди, переведший мяч на правый фланг. Юри Тилеманс оттуда выдал навес на дальнюю штангу, а Люк ударом в касание уложил мяч в «девятку» - 0:1. Но уже через пять минут Томас пропустил за спину передачу Маты, Диалло ушёл от защитника и отпасовал на Гринвуда, а Мейсон не самым лучшим по качеству ударом счёт сравнял – 1:1.

Как из ведра поливало на «Олд Траффорд», сначала это не влияло на результативность футбола, но после обмена голами команды успокоились. Матч продолжился с небольшим перекосом инициативы в сторону «Лестера», а ливень на некоторое время покинул Манчестер, слегка затормозив игру. Долго пришлось ждать следующего опасного момента. На исходе часа игры «Лестер» наконец зажечь сумбур в штрафной площади «дьяволов». Тилеманс отбросил мяч Ихеаначо, а тот расстреливал Де Хеа с близкого расстояния, но пробить голкипера не сумел.

Embed from Getty Images

И только Сульшер решился на «мощные» замены, выпустив на поле Кавани и Рэшфорда, как «МЮ» пропустил второй раз. Олбрайтон от угла поля навесил как раз мимо Маркуса, Чаглар Сёюнджю на дальней штанге перепрыгнул Матича и неотразимо пробил – 1:2. Сульшер проигрывать не хотел и на последние 10 минут матча выпустил ещё и Бруну Фернандеша, но португальцу в частности и «МЮ» в целом не хватило времени. Роджерс команду перестроил (Чудхури вышел вместо Варди) и спокойно победу удержал.

Резерв «Манчестер Юнайтед» играл с «Лестером», а в выигрыше остался «Сити». Поражение «дьяволов» официально коронует команду Гвардиолы. До финиша сезона осталось три тура, разрыв между командами из Манчестера – 10 баллов. Такое не отыграть. Хотя, судя по сегодняшнему составу, «Манчестер Юнайтед» не очень-то и думал об этом.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Манчестер Юнайтед, Лестер
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Комментарии (5)
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1
Element-22
11 Мая 2021, 22:19

жостко Уле поджёг пятую точку скаузерам, наверное) советую им не забывать, по какой причине они пролетают мимо ЛЧ.
по матчу: обкатали молодёжь и ладно. это был единственный шанс выжить в столь адском графике. жаль только, что в главный еврокубок теперь поедет это днище...

0
Underdog
11 Мая 2021, 22:26

Рано ты Ливепуль хорониш. Сейчас вот в кабинетах выпросят технарь,а потом соперники ни о чем. А у лис-Челси,который ничего ещё себе не гарантировал, и Тотнем

1
Ярик
11 Мая 2021, 22:07
Слили лисам, чем заметно осложнили жизнь Ливерпулю. Интересно. МС с чемпионством, тут заслуженно, спору нет, очень сильный и ровный сезон у них. Ну, а мы доигрываем спокойно АПЛ и готовимся к финалу ЛЕ.
0
Underdog
11 Мая 2021, 22:22

Ну как ровный... В первой трети шли на грани непопадания в ЛЧ. Это уж потом 17 подряд побед. Прерванных к слову МЮ)))

1
ингерман
11 Мая 2021, 22:02

ай манчестер-сила-чемпион! отличненько лестеры обули манюню.. )))

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