«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы

В рамках 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал «Лестер».

«Красные дьяволы» продолжают одну из самых «диких» серий современного футбола. Этот сезон с коронавирусом, постоянными переносами и другими проблемами, конечно, наворотил многого, но три матча за пять (!) дней, такого в современном футболе ещё не было. А теперь будет. «Манчестер Юнайтед» находится в середине серии. Девятого мая «дьяволы» одержали волевую победу над «Виллой», а уже 11-го принимали «Лестер».

Команда Брендана Роджерса в последние недели буксовала. Ничья с «Саутгемптоном» и 2:4 от «Ньюкасла» уронили «Лестер» на четвёртое место, но пока что «лисы» уверенно сохраняют путёвку в Лигу чемпионов на следующий год. А «Манчестер Юнайтед» сохранял даже теоретические шансы на золото АПЛ. Правда, в случае победы «Лестер» их разрушал и короновал «Манчестер Сити».

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С первых же минут «лисы» начали работать в этом направлении, раскатывая резервный состав «МЮ». И уже на 10-й минуте матча Давид де Хеа пропустил. Дебютный гол в АПЛ забил Люк Томас. Наступление начал Ндиди, переведший мяч на правый фланг. Юри Тилеманс оттуда выдал навес на дальнюю штангу, а Люк ударом в касание уложил мяч в «девятку» - 0:1. Но уже через пять минут Томас пропустил за спину передачу Маты, Диалло ушёл от защитника и отпасовал на Гринвуда, а Мейсон не самым лучшим по качеству ударом счёт сравнял – 1:1.

Как из ведра поливало на «Олд Траффорд», сначала это не влияло на результативность футбола, но после обмена голами команды успокоились. Матч продолжился с небольшим перекосом инициативы в сторону «Лестера», а ливень на некоторое время покинул Манчестер, слегка затормозив игру. Долго пришлось ждать следующего опасного момента. На исходе часа игры «Лестер» наконец зажечь сумбур в штрафной площади «дьяволов». Тилеманс отбросил мяч Ихеаначо, а тот расстреливал Де Хеа с близкого расстояния, но пробить голкипера не сумел.

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И только Сульшер решился на «мощные» замены, выпустив на поле Кавани и Рэшфорда, как «МЮ» пропустил второй раз. Олбрайтон от угла поля навесил как раз мимо Маркуса, Чаглар Сёюнджю на дальней штанге перепрыгнул Матича и неотразимо пробил – 1:2. Сульшер проигрывать не хотел и на последние 10 минут матча выпустил ещё и Бруну Фернандеша, но португальцу в частности и «МЮ» в целом не хватило времени. Роджерс команду перестроил (Чудхури вышел вместо Варди) и спокойно победу удержал.

Резерв «Манчестер Юнайтед» играл с «Лестером», а в выигрыше остался «Сити». Поражение «дьяволов» официально коронует команду Гвардиолы. До финиша сезона осталось три тура, разрыв между командами из Манчестера – 10 баллов. Такое не отыграть. Хотя, судя по сегодняшнему составу, «Манчестер Юнайтед» не очень-то и думал об этом.