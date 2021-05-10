​«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Кавани – журналист

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с нападающим Эдинсоном Кавани. Об этом на своей страничке в Twitter сообщает известный журналист Фабрицио Романо. По его данным, новый трудовой договор уругвайского футболиста рассчитан до конца следующего сезона. О продлении контракта с Кавани «красные дьяволы» должны объявить в ближайшие дни.

Эдинсон Кавани перебрался в «Манчестер Юнайтед» в октябре на правах свободного агента. В 35 матчах нынешнего сезона уругвайский нападающий записал на свой счёт 15 голов и 5 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 11 мая против «Лестера».