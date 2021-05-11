Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​В АПЛ впервые за 15 лет гол соорудили тинэйджеры

11 Мая 2021, 20:53,

Во вторник вечером в английской Премьер-лиге встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Командам хватило четверти часа, чтобы обменяться забитыми мячами. Гол «красных дьяволов» получился особенным, ведь его соорудили тинэйджеры – 18-летний Амад Диалло сделал результативный пас, а 19-летний Мэйсон Гринвуд отправил мяч в сетку.

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, в последний раз тинэйджеры объединялись в связке для забитого гола в Премьер-лиге Англии в мае 2006 года. Тогда Дэвид Уитер ассистировал Адаму Джонсону в матче «Болтон» - «Мидлсбро».

Следить за матчем «МЮ» - «Лестер» можно в текстовой трансляции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Мэйсон Гринвуд, Амад Диалло
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