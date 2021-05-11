​В АПЛ впервые за 15 лет гол соорудили тинэйджеры

Во вторник вечером в английской Премьер-лиге встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Командам хватило четверти часа, чтобы обменяться забитыми мячами. Гол «красных дьяволов» получился особенным, ведь его соорудили тинэйджеры – 18-летний Амад Диалло сделал результативный пас, а 19-летний Мэйсон Гринвуд отправил мяч в сетку.

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, в последний раз тинэйджеры объединялись в связке для забитого гола в Премьер-лиге Англии в мае 2006 года. Тогда Дэвид Уитер ассистировал Адаму Джонсону в матче «Болтон» - «Мидлсбро».

Следить за матчем «МЮ» - «Лестер» можно в текстовой трансляции.