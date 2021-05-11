Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Роджерс: «Поздравляю Гвардиолу и его прекрасную команду»

11 Мая 2021, 22:28,

Рулевой «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1).

«Мы сделали огромный шаг навстречу Лиге чемпионов. Я очень горжусь командой, мы здорово начали матч, Томас забил прекрасный гол. После этого мы стали действовать нерасторопно и слишком часто теряли мяч. Во втором тайме команда собралась и начала играть гораздо лучше, не позволяя сопернику получать мяч на свободном пространстве.

Чемпионство «Манчестер Сити»? Поздравляю Гвардиолу и его прекрасную команду. Они в финале Лиги чемпионов и победили в английской Премьер-лиге, всё заслуженно», - цитирует Роджерса BT Sport.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Лестер, Брендан Роджерс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола