Роджерс: «Поздравляю Гвардиолу и его прекрасную команду»

Рулевой «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1).

«Мы сделали огромный шаг навстречу Лиге чемпионов. Я очень горжусь командой, мы здорово начали матч, Томас забил прекрасный гол. После этого мы стали действовать нерасторопно и слишком часто теряли мяч. Во втором тайме команда собралась и начала играть гораздо лучше, не позволяя сопернику получать мяч на свободном пространстве.

Чемпионство «Манчестер Сити»? Поздравляю Гвардиолу и его прекрасную команду. Они в финале Лиги чемпионов и победили в английской Премьер-лиге, всё заслуженно», - цитирует Роджерса BT Sport.