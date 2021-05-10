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Сульшер высказался о Гринвуде

10 Мая 2021, 21:16,

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о нападающем Мэйсоне Гринвуде.

«Я могу точно сказать вам, что Мэйсон продолжает учиться, это касается не только тренировок, но и матчей. Он уже забил очень много важных голов за «Манчестер Юнайтед». Конечно, его организм пока не готов играть по несколько матчей в неделю, но в нем есть что-то особенное.

Гринвуд способен перевернуть ход матча за считанные секунды, я рад, что он становится всё лучше и лучше», - цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

19-летний англичанин сыграл 48 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Мэйсон Гринвуд
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